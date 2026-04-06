Захарова заявила о проработке вопроса продления безвизового режима РФ и Китая

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что вопрос о продлении безвизового режима между Россией и Китаем находится на стадии межведомственной проработки.

Китай ввел пробный безвизовый режим для россиян в сентябре 2025 года. Теперь российские туристы могут посещать КНР без оформления визы сроком до 30 дней. Уточнялось, что такой формат будет действовать до 14 сентября 2026 года.

Владимир Путин назвал данное решение Пекина приятной неожиданностью и пообещал зеркально ответить на него. 1 декабря 2025 года президент подписал указ о безвизе для граждан Китая.

6 апреля 2026 года Китай заявил о своей готовности продлить безвизовый режим для российских граждан. В случае принятия решения безвиз будет действовать до середины сентября 2027 года.