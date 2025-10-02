Путин заявил, что РФ введет безвизовый режим для граждан Китая

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Россия введет безвизовый режим для граждан Китая, сказал Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Что касается наших ответных шагов, и я уже и в Пекине об этом сказал, мы все сделаем зеркально", – отметил российский лидер.

Он также назвал объявление о безвизовом въезде россиян на территорию Китайской Народной Республики приятной неожиданностью.

По словам Путина, последствия введения безвизового режима с КНР будут самыми положительными, так как база межгосударственных отношений создается прежде всего на человеческом уровне.

Китай ввел пробный безвизовый режим для россиян с 15 сентября. Он действует для граждан, имеющих обычные паспорта. Они могут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней.

Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, работа по отмене виз идет в межведомственном формате.

