EUObserver: ЕС не планирует вводить официальные санкции против туристов из России

Фото: depositphotos/d.travnikov

Российские туристы смогут приезжать в страны Евросоюза, несмотря на планируемые санкции против турсектора, сообщил портал EUObserver со ссылкой на дипломатов.

Как уточнили журналисты, Еврокомиссия хочет к концу года опубликовать новую "стратегию" против туристов из России, посещающих ЕС. По словам одного из дипломатов, вероятно, это будет "более мягкий, необязательный документ" по сравнению с пакетами санкций объединения.

Согласно информации источников портала, в рамках 19-го пакета антироссийских санкций ЕС также может запретить европейским туркомпаниям оказывать услуги для поездок в Россию. Однако попытки ввести подобные ограничения могут провалиться из-за позиции тех, кто выступает против "культурных запретов", и тех, кто считает эти меры слишком слабыми, указал неназванный дипломат.

О том, что ЕК может ограничить выдачу туристических виз россиянам, стало известно 9 сентября. Однако несколько европейских стран не поддержали эту идею. Среди них – Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия. СМИ пояснили, что эти государства сильно зависят от большого количества туристов.