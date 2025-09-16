Сербия не планирует вводить визы для россиян из-за давления Евросоюза

Фото: depositphotos/Mind-Map

Сербские власти не собираются вводить визы для россиян из-за давления со стороны Евросоюза. Об этом сообщил посол Сербии в России Момчило Бабич.

Ранее СМИ сообщали, что Белград к концу 2026 года намерен гармонизировать свою визовую политику с ЕС. Сербия уже ввела визовый режим с Оманом, Катаром, Монголией и Кувейтом.

Вместе с тем Бабич выразил надежду, что до конца 2027 года никакие визы в отношении россиян не введут. Дипломат напомнил, что Сербию не принимают в состав Евросоюза.

"Зачем нам делать шаги, которые не в интересах нашего народа? Будь то энергетика, оборона, Россия – наш надежный союзник", – приводит ТАСС слова Бабича.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза рассматривают ограничение количества шенгенских виз, выдаваемых россиянам. Также возможно увеличение сроков рассмотрения заявлений и консульского сбора.

Кроме того, по информации СМИ, некоторые страны ЕС хотят полностью запретить въезд для российских туристов. Эту идею продвигают ряд наиболее воинственно настроенных стран. Однако введение соответствующей меры требует квалифицированного большинства голосов.