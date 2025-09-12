Евросоюз обсуждает введение квот на визы для россиян

Фото: depositphotos/id1974

Страны Евросоюза рассматривают ограничение количества шенгенских виз, выдаваемых россиянам. Также возможно увеличение сроков рассмотрения заявлений и консульского сбора, сообщает газета "Известия" со ссылкой на чешского депутата в Европарламенте Томаша Здеховски.

Политик назвал маловероятным в ближайшем будущем сценарий, при котором ЕС решится ввести полный запрет на выдачу российских туристических виз.

"Более реалистичным является сохранение ограничений, увеличение сроков оформления, повышение сборов или строгие ограничения на количество выдаваемых виз, особенно в странах, которые больше всего обеспокоены рисками для безопасности", – добавил он.

По словам Здеховски, страны, граничащие с РФ, решительно поддерживают жесткие ограничения. В то же время другие государства – Германия, Франция или южноевропейские страны, зависящие от туризма, – проявляют большую осторожность.

Еще один депутат Европарламента Фернан Картхайзер все же не исключил полный запрет на выдачу туристических виз гражданам РФ. Он выразил надежду, что данный вопрос не дойдет до ЕП, где большинство депутатов настроено антироссийски.

"Мы живем в иррациональном и зачастую истеричном климате. В таких обстоятельствах, к сожалению, нельзя исключать глупых и несправедливых решений", – заключил Картхайзер.

Ранее СМИ уже сообщали, что Еврокомиссия рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на выдачу туристических виз российским гражданам. Мера может войти в 19-й пакет санкций против России.

Кроме того, глава МИД Чехии Ян Липавский заявлял, что российским дипломатам могут запретить свободное передвижение внутри Шенгенской зоны.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что в случае тотального запрета на въезд в страны Евросоюза, это не должно стать неожиданностью, поскольку многие государства уже не выдают шенгенские визы и не разрешают первичный въезд россиянам.