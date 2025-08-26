Захарова словами Высоцкого ответила на угрозу ЕС в адрес российских дипломатов

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Дипломаты стран Европейского союза, работающие в России, будут "подседланы и стреножены", если в ЕС введут запрет на свободное передвижение российских коллег. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что в новый, 19-й пакет антироссийских санкций Евросоюза может войти запрет на свободное передвижение внутри Шенгенской зоны для дипломатов из России.

"Значит, по меткому выражению (музыканта Владимира. – Прим. ред.) Высоцкого, их дипломаты будут "подседланы и стреножены" в ответ", – заметила Захарова.

ЕС намерен принять 19-й пакет антироссийских санкций в начале сентября, заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, европейские страны продолжат оказывать воздействие на Россию, пока не прекратятся боевые действия на Украине.

При этом СМИ сообщали, что новый пакет антироссийских санкций не будет включать значительных ограничений на продажу энергоресурсов. Журналисты признали, что в преддверии принятия 19-го пакета у Евросоюза практически не остается инструментов для усиления давления на Россию.

