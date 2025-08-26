Форма поиска по сайту

26 августа, 11:09

Политика
Politico: новые антироссийские санкции незначительно затронут энергосферу

Новые антироссийские санкции незначительно затронут энергосферу – СМИ

Фото: 123RF/mermolenko

Новый пакет антироссийских санкций не будет включать значительных ограничений на продажу энергоресурсов, сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Издание признало, что в преддверии принятия 19-го пакета санкций у Евросоюза практически не остается инструментов для усиления давления на Россию.

ЕС намерен принять 19-й пакет антироссийских санкций в начале сентября, заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, европейские страны продолжат оказывать воздействие на РФ, пока не прекратятся боевые действия на Украине.

При этом Брюссель будет настаивать на мире "через силу", который должен быть достигнут с соблюдением территориальной целостности Украины, добавила глава ЕК.

Новости мира: Трамп заявил, что не уверен в эффекте от новых антироссийских санкций

Сюжет: Санкции
политика

