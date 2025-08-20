Британия расширила антироссийский санкционный режим

Фото: AP/Kirsty Wigglesworth

Великобритания расширила антироссийский санкционный режим на восемь позиций, сообщается на сайте британского МИД.

Ограничения были введены против пяти организаций и трех физлиц. В частности, в список попали люксембургская компания Altair Holding, ООО "Капитал Банк Центральной Азии", Grinex, Tengricoin и Old Vector.

Также британские санкции коснулись Леонида Шумакова, которого в Лондоне назвали руководителем проекта A7A5 по привязанной к рублю криптовалюте, директора киргизского банка Кантемира Чалбаева и еще одного гражданина Киргизии.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявляла, что Евросоюз не доверяет договоренностям с Россией, в связи с чем продолжит вводить санкции против Москвы. По ее словам, 28–30 августа в рамках неформальной встречи в Брюсселе планируется обсудить 19-й пакет рестрикций.

Вместе с тем СМИ сообщали, что Великобритания и Евросоюз разрабатывают новый пакет санкционных мер на случай отказа России от трехсторонних переговоров с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.