Sky News: ЕС обсуждает ослабление санкций против РФ в случае прекращения огня

Политики в Евросоюзе рассматривают вариант поэтапного ослабления санкций против России, передает Sky News со ссылкой на источники, близкие к председательству в Совете ЕС.

В сообщении сказано, что это будет возможно, если получится достигнуть соглашения о прекращении огня на Украине.

Кроме того, 13 августа состоятся дистанционные переговоры, в которых примут участие президент США Дональд Трамп, генсек НАТО Марк Рютте, а также представители руководства Украины. Во время них Трампа будут подталкивать к вовлечению Европы в переговоры с Владимиром Путиным.

Встреча лидеров России и США пройдет 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Политики планируют обсудить пути долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Цель саммита, по мнению представителей Белого дома, заключается в том, чтобы лучше понять позицию России для достижения мира.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не признает результаты переговоров. По его словам, без участия Киева стороны "ничего принять не смогут" по украинскому вопросу.

При этом Минобороны России предупредило о возможной подготовке провокации со стороны киевских властей, направленной на срыв саммита. Украинские военные, по данным ведомства, планируют атаковать один из густонаселенных районов Харьковской области или больницу с использованием беспилотников и ракет.

