Трамп обвинил СМИ в попытке помешать встрече с Путиным

Фото: depositphotos/IxMaster

Американские СМИ пытаются дискредитировать предстоящую встречу с Владимиром Путиным, заявил президент США Дональд Трамп в соцсетях.

По его словам, СМИ цитируют "уволенных неудачников". Он привел в пример своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, который сказал, что Путин "уже победил".

Трамп также добавил, что, если в рамках сделки с Россией он получил бы Москву и Санкт-Петербург, "фальшивые новости" все равно назвали бы это провалом.

"Они больные, нечестные люди, которые, возможно, вообще ненавидят нашу страну. Но это неважно, потому что мы побеждаем!" – заключил глава Белого дома.

Встреча двух лидеров состоится 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Лидеры планируют обсудить пути долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. По мнению представителей Белого дома, цель саммита – лучше понять позицию России для достижения мира.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что не признает результаты переговоров. По его словам, встреча важна для двусторонних отношений, но без Киева стороны "ничего принять не смогут" по украинскому вопросу.

В Минобороны России, в свою очередь, предупредили, что со стороны киевских властей может готовиться провокация, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа. По информации ведомства, украинские военные планируют атаковать больницу с использованием беспилотников и ракет или один из густонаселенных районов Харьковской области.

