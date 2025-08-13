Лавров примет участие в саммите Путина и Трампа

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в саммите Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"Да, я могу подтвердить участие Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу", – цитирует его ТАСС.

Также Фадеев выразил надежду, что в рамках переговоров лидеры, помимо Украины, обсудят все накопившиеся проблемы в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

В частности, он считает, что они смогут найти пути установления конструктивного диалога между странами, поскольку данное взаимодействие имеет ключевое значение для обеспечения международного мира и стабильности.

Встреча президентов России и США состоится 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Лидеры планируют обсудить пути долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Цель саммита, по мнению представителей Белого дома, заключается в том, чтобы лучше понять позицию РФ для достижения мира.

Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не признает результаты переговоров. По его словам, встреча важна для двусторонних отношений, но без участия Киева стороны "ничего принять не смогут" по украинскому вопросу.

В свою очередь, Минобороны РФ предупредило о возможной подготовке провокации со стороны киевских властей, направленной на срыв встречи Путина и Трампа. По информации ведомства, украинские военные планируют атаковать один из густонаселенных районов Харьковской области или больницу с использованием беспилотников и ракет.