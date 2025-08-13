Встреча Путина и Трампа может пройти на военной базе в Анкоридже

Фото: AP Photo/Alaska National Guard Public Affairs/Victoria Granado

Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая состоится на Аляске, может пройти на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

По данным телеканала, власти США столкнулись с серьезной проблемой при выборе места для саммита лидеров. В связи с туристическим сезоном в этом штате почти не осталось доступных и подходящих для встречи на высшем уровне площадок.

В Белом доме хотели избежать проведения встречи с российским президентом на военном объекте США, однако база Элмендорф-Ричардсон стала единственным местом, которое бы отвечало всем требованиям для проведения саммита.

Украинский вопрос будет поднят на саммите Путина и Трампа в Анкоридже на Аляске в пятницу, 15 августа. Предполагается, что встреча начнется в 14:00 по местному времени. В таком случае в Москве из-за разницы часовых поясов они начнутся 16-го числа.

Глава Белого дома планирует подтолкнуть российского коллегу к прекращению кризиса. Однако президент Украины Владимир Зеленский уже пригрозил не признавать итоги саммита на Аляске.