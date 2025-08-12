В Белом доме заявили о нежелании устанавливать "красные линии" в отношении России

Фото: 123RF/coffe72

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что не хотела бы устанавливать "красные линии" для президента США Дональда Трампа и от его имени в отношении России. Об этом сообщает МК.

По словам Ливитт, американский лидер просил Россию и Украину о переговорах. Кроме того, добавила она, США видят прогресс по итогам состоявшихся раундов.

Украинский вопрос будет поднят на саммите Владимира Путина и Трампа в Анкоридже на Аляске в пятницу, 15 августа. Предполагается, что встреча начнется в 14:00 по местному времени. В таком случае в Москве из-за разницы часовых поясов они начнутся 16-го числа.

Глава Белого дома планирует подтолкнуть российского коллегу к прекращению кризиса. Однако президент Украины Владимир Зеленский пригрозил не признавать итоги саммита на Аляске.

По его словам, разговор лидеров России и США может быть важен для двустороннего трека, однако по вопросу Украины без представителей страны "они ничего принять не смогут".