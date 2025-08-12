Конгрессвуман Луна: Зеленский полностью зависит от Трампа

Фото: ТАСС/Zuma

Украинский президент Владимир Зеленский полностью зависит от Вашингтона, в связи с чем согласится на любые территориальные уступки, которые потребует лидер США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным. Таким мнением поделилась конгрессвуман от Республиканской партии Анна Паулина Луна.

"Я думаю, что если президент Путин согласится на прекращение огня и назначит дату отвода войск, президент Трамп сможет договориться об обмене территориями. Дело в том, что Зеленский будет прислушиваться к тому, чего хочет президент Трамп. Он на 100% зависит от благосклонности правительства США", – приводит РИА Новости слова политика.

Луна выразила надежду на достижение мирного соглашения по Украине в ходе переговоров Путина и Трампа. Она подчеркнула, что Россия и США способны снизить напряженность в мире, но только если будут действовать вместе.

Встреча Путина и Трампа состоится на Аляске в пятницу, 15 августа. Основной темой обсуждения станет вопрос долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Американский лидер планирует настаивать на прекращении конфликта. При этом он назвал предстоящую встречу "скорее предварительной", она сможет заполнить "некоторые пробелы", а также уточнить параметры возможных решений.

Однако Трамп не подтвердил намерение пригласить Зеленского на встречу с Путиным. Глава Белого дома допустил, что украинский лидер "мог бы приехать", однако множество его встреч за последние 3,5 года ни к чему не привели. Трамп также выразил недовольство Зеленским из-за его высказываний о территориях.