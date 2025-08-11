Трамп: 88% жителей Украины хотят заключения сделки о мире с Россией

Фото: 123RF/diy13

Почти 90% граждан Украины выступают за мирное урегулирование конфликта с Россией, заявил президент США Дональд Трамп. Его цитирует RT.

По словам Трампа, соответствующие данные были получены в результате опроса общественного мнения.

"88% населения хотело бы, чтобы было достигнуто соглашение", – отметил глава Белого дома.

Тему долгосрочного урегулирования конфликта на Украине Трамп планирует обсудить с Путиным в ходе встречи на Аляске 15 августа.

Американский лидер собирается подтолкнуть российского коллегу к прекращению кризиса. Также он ожидает, что встреча даст старт прямым переговорам Путина и украинского президента Владимира Зеленского за одним столом.

В свою очередь, СМИ считают, что окончанию конфликта поспособствует возможная сделка между Россией и США по совместной разработке ресурсных месторождений в Арктике. В таком случае Путин мог бы заручиться поддержкой Трампа и подтолкнуть власти Украины к принятию соглашения, уточняли журналисты.

