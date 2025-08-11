Фото: 123RF/vchalup

Сделка между Россией и США по совместной разработке ресурсных месторождений в Арктике поспособствует окончанию конфликта на Украине. Об этом сообщает МК со ссылкой на Spectator.

Как говорится в материале издания, президент США Дональд Трамп мог бы объявить данную сделку огромной коммерческой победой для Вашингтона и концом вооруженного противостояния, который "спровоцировал" бывший американский лидер Джо Байден.

По мнению журналистов, Владимир Путин, в свою очередь, мог бы заручиться поддержкой США подтолкнуть власти Украины к принятию соглашения.

"Они (президенты. – Прим. ред.) могут заключить выгодную для них сделку: РФ предоставит США помощь в разработке и добыче ресурсов в Арктическом регионе, а взамен американская сторона поддержит условия РФ, которые глава киевского режима Владимир Зеленский должен будет принять ради завершения украинского конфликта", – говорится в тексте.

При этом в материале утверждается, что Киев будет в ярости из-за соглашения по Арктике, связанного с Украиной.

Саммит Путина и Трампа на Аляске запланирован на 15 августа. Договоренность об организации встречи стала серьезным прорывом для американской дипломатии, отмечал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По данным СМИ, администрация США может пригласить Зеленского на эту встречу, однако окончательного решения пока нет. Трамп заявлял, что готов рассмотреть идею проведения трехсторонних переговоров.