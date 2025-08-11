11 августа, 16:55Политика
Фото: 123RF/vchalup
Сделка между Россией и США по совместной разработке ресурсных месторождений в Арктике поспособствует окончанию конфликта на Украине. Об этом сообщает МК со ссылкой на Spectator.
Как говорится в материале издания, президент США Дональд Трамп мог бы объявить данную сделку огромной коммерческой победой для Вашингтона и концом вооруженного противостояния, который "спровоцировал" бывший американский лидер Джо Байден.
По мнению журналистов, Владимир Путин, в свою очередь, мог бы заручиться поддержкой США подтолкнуть власти Украины к принятию соглашения.
"Они (президенты. – Прим. ред.) могут заключить выгодную для них сделку: РФ предоставит США помощь в разработке и добыче ресурсов в Арктическом регионе, а взамен американская сторона поддержит условия РФ, которые глава киевского режима Владимир Зеленский должен будет принять ради завершения украинского конфликта", – говорится в тексте.
При этом в материале утверждается, что Киев будет в ярости из-за соглашения по Арктике, связанного с Украиной.
Саммит Путина и Трампа на Аляске запланирован на 15 августа. Договоренность об организации встречи стала серьезным прорывом для американской дипломатии, отмечал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По данным СМИ, администрация США может пригласить Зеленского на эту встречу, однако окончательного решения пока нет. Трамп заявлял, что готов рассмотреть идею проведения трехсторонних переговоров.
Встреча Путина и Трампа может пройти в Анкоридже