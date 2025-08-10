Мерц надеется, что на встрече Путина и Трампа будет достигнут прорыв по Украине

Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD выразил надежду на то, что на встрече Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа удастся достичь прорыва в урегулировании конфликта на Украине.

В первую очередь, Мерц рассчитывает на то, что лидеры двух стран смогут договориться о прекращении огня, а также о возможности проведения мирных переговоров по Украине.

Канцлер Германии напомнил, что украинский конфликт длится уже 3,5 года.

"Пора положить ему конец", – заключил Мерц.

Ранее Трамп сообщал, что его встреча с Путиным пройдет на Аляске 15 августа. Иных подробностей он не привел. Спустя время эту информацию подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он уточнил, что стороны в ближайшее время будут готовиться к предстоящим переговорам.

Губернатор Аляски Майк Данливи добавлял, что штат готов принять встречу Трампа и Путина. Он сообщал, что Аляска является подходящим местом для такого масштабного мероприятия в силу своей географии и истории.

