Сенатор от Аляски надеется, что встреча Путина и Трампа приведет к прогрессу по Украине

Фото: ТАСС/AP/Mark Schiefelbein

Член Сената Конгресса США Лиза Мурковски от штата Аляска считает, что встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Владимира Путина в штате послужит урегулированию украинского кризиса. Об этом она сообщила в соцсети X.

Сенатор отметила, что это очередная возможность для Арктики послужить мировым лидерам площадкой для заключения важных соглашений. Она также выразила мнение на то, что переговоры глав двух государств в штате позволят заключить двусторонние контракты о сотрудничестве.

Ранее Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Путиным состоится на Аляске 15 августа. Однако не стал раскрывать подробности.

Эту же информацию подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он добавил, что Россия и США посвятят ближайшие дни подготовке предстоящего саммита.

Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что штат готов принять встречу Трампа и Путина. Он подчеркнул, что Аляска является подходящим местом для такого масштабного мероприятия в силу своей географии и истории.