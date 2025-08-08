Трамп заявил об отсутствии предварительных условий для встречи с Путиным

Фото: 123RF/palinchak

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме исключил предварительные условия для встречи с Владимиром Путиным, сообщает телеканал "360".

Как подчеркнул американский лидер, он не связывает будущие переговоры с контактами России и Украины.

"Я готов встретиться с Путиным, даже если он пока не собирается разговаривать с (президентом Украины Владимиром. – Прим. ред.) Зеленским. Такого условия для проведения саммита президентов США и России нет", – сказал Трамп.

При этом политик уклончиво ответил на вопрос о введении более жестких санкций против России, отметив, что это решение зависит от президента России. Трамп выразил некое разочарование, но не назвал его причины.

Американист Дмитрий Дробницкий, в свою очередь, считает, что глава Белого дома пошел на сделку с Россией из-за страха потерять власть.

"Путин встретится с Трампом, но президент США не обладает всей полнотой власти даже в своей стране, не говоря уже о всем Западе. Там есть силы, которые все делают по-своему", – цитирует радио КП эксперта.

По его словам, сейчас Трампу нужно заявить о результате, который позволит отсрочить продолжение торговой войны с Китаем и Индией и полный отъем власти.

"Поэтому соглашение между Россией и администрацией Трампа возможно, но не стоит ждать чего-то грандиозного. И конгресс, демократы и прочие наверняка не согласятся с условиями этого договора", – пояснил Дробницкий.

Он добавил, что сейчас американский лидер пытается успеть показать дипломатические результаты до сентября, когда к работе возвращается конгресс.

Ранее Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа. Как уточнил помощник российского президента Юрий Ушаков, стороны приступили к конкретной проработке параметров встречи, следующая неделя была обозначена как ориентир. При этом, подчеркнул дипломат, речи о трехсторонней встрече лидеров России, США и Украины пока не идет.

Сам Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) одним из самых подходящих мест для своей встречи с Трампом. Также президент РФ уточнил, что заинтересованность во встрече была проявлена с обеих сторон.

Из-за сообщений о готовящейся встрече президентов в СМИ появилась информация, что Трамп якобы встретится с Путиным только в том случае, если последний будет готов начать переговоры с Зеленским. Однако заместитель официального представителя Госдепа США Томми Пиготт не стал подтверждать эти заявления.