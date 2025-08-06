Госсекретарь США Рубио рассказал о звонке Уиткоффа после его визита в Москву

Фото: ТАСС/AP/Mark Schiefelbein

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что поговорил со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по телефону после его визита в Москву. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, разговор состоялся, когда Уиткофф летел в США.

"В течение дня будет больше обсуждений", – указал Рубио.

В свою очередь, представитель Белого дома, чьи слова передает Reuters, назвал встречу Уиткоффа и Владимира Путина хорошей. Он также указал на готовность России к продолжению взаимодействия с США.

Несмотря на это, представитель американской администрации предположил, что вторичные санкции против России могут быть введены в пятницу, 8 августа.

Ранее Трамп выдвинул ультиматум, в рамках которого допустил введение против РФ и ее торговых партнеров пошлин в размере 100%, если Москва и Вашингтон не договорятся об урегулировании украинского конфликта в течение 50 дней.

Позже глава Белого дома сократил срок до 10 дней, поскольку желает урегулировать конфликт на Украине к 8 августа.

Утром 6 августа Уиткофф прибыл в Москву. Президент США указывал, что дальнейшие действия по урегулированию украинского конфликта зависели от его встречи с российским лидером.

Разговор Уиткоффа и Путина прошел в представительском кабинете в Кремле и длился примерно три часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, который тоже присутствовал на встрече, охарактеризовал беседу российского лидера и спецпосланника главы Белого дома как полезную и конструктивную.

По словам Ушакова, Уиткофф и Путин обсудили конфликт на Украине и перспективы возможного развития сотрудничества США и РФ. Он уточнил, что со стороны России были переданы некоторые сигналы. Москва также получила их от Трампа.

