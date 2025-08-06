Ушаков назвал полезным и конструктивным разговор Путина и Уиткоффа

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Разговор Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа был полезным и конструктивным. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, Путин и Уиткофф в ходе встречи обсудили украинский кризис и перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и РФ.

Ушаков отметил, что российский лидер владеет полнотой информации по украинскому вопросу. Со стороны России, в частности, были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента США Дональда Трампа.

"Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу", – сказал Ушаков.

Спецпосланник американского лидера прибыл в российскую столицу утром 6 августа. Поездку ранее анонсировал Трамп, утверждавший, что дальнейшие действия по ситуации на Украине будут зависеть от итогов переговоров.

В свою очередь, Уиткофф выражал надежду на достижение мира до окончания срока полномочий действующего главы Белого дома. Это событие он называл достойным завершением своей карьеры в качестве спецпосланника.

Беседа Путина и Уиткоффа состоялась в представительском кабинете в Кремле. Она продолжалась около трех часов. На встрече также присутствовали помощник лидера страны Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.