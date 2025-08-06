ТАСС: глава РФПИ Дмитриев встретил во Внуково прилетевшего в Москву Уиткоффа

Фото: ТАСС/АР/Evelyn Hockstein

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретил в аэропорту Внуково прилетевшего с визитом в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, передает ТАСС со ссылкой на близкий к переговорам источник.

По данным СМИ, самолет Bombardier Global 7 500, модель которого использует спецпосланник, вылетел из Флориды ночью 6 августа. Он пересек границу РФ около 06:11 по московскому времени.

Визит Уиткоффа в Москву анонсировал глава Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, дальнейшие действия Вашингтона по ситуации на Украине будут зависеть от итогов этих переговоров. Президент добавил, что рассчитывает на скорое разрешение ситуации вокруг украинского кризиса.

Планируется, что спецпосланник проведет встречи с правительством РФ. Тем не менее до сих пор неизвестно, запланирована ли встреча с Владимиром Путиным.