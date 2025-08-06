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РИА Новости: самолет с Уиткоффом вылетел из США

Самолет с Уиткоффом вылетел из США – СМИ

Фото: 123RF/langdu8x

Самолет того же типа, что и у спецпосланника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стива Уиткоффа, покинул Америку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Самолет Bombardier Global 7 500 вылетел из Флориды. Его вылет состоялся на фоне сообщений о визите Уиткоффа в Москву.

Ранее в СМИ заявили, что спецпосланник Трампа может прибыть в Россию в среду, 6 августа. По информации СМИ, он планирует провести встречи с представителями российского руководства.

Также Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что дальнейшие шаги Вашингтона будут зависеть от итогов переговоров Уиткоффа в Москве. Он отмечал, что рассчитывает на скорое разрешение ситуации вокруг Украины.

Новости мира: Трамп объявил о прилете Уиткоффа в Россию к концу недели

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