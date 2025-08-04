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Владимир Путин может обратить нетерпение президента США Дональда Трампа на пользу России, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Bloomberg.

Предполагается, что американский лидер может прекратить помогать Украине из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Россией. При этом Путин не выказывает беспокойства по этому поводу, так как российские войска успешно продвигаются на поле боя.

Налаживанию отношений между Украиной и Россией могут помешать угрозы ядерных ударов со стороны Трампа. Такое мнение выразил американский военный аналитик Дженнифер Кавана, передает радиостанция "Комсомольская правда".

По мнению эксперта, попытки Трампа запугать Путина контрпродуктивны и противоречат ключевым приоритетам его администрации. Также он отметил, что после столь резких высказываний президент России будет менее заинтересован в переговорах.

Более того, политолог и член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько предположил, что 10-дневный ультиматум Трампа по Украине ни к чему не приведет. До назначенного срока прекращения конфликта осталось несколько дней, а серьезных шагов к его завершению до сих пор не предпринято ни с одной стороны.

Безпалько также заявил, что на данный момент оснований к ухудшению отношений и введению новых санкций не наблюдается.

Политолог добавил, что приезд в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа может стать началом переговорного процесса. В Кремле не исключают возможности встречи гостя с Путиным.