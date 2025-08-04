Политолог Безпалько: ультиматум Трампа по Украине ни к чему не приведет

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Ультиматум президента США Дональда Трампа касательно Украины ни к чему не приведет. Такое мнение высказал член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в беседе с Москвой 24.

Согласно требованию американского лидера, Россия и Украина должны урегулировать отношения и к 8 августа завершить конфликт. Однако до назначенного срока остались считанные дни, а никаких продвижений к радикальным мерам не наблюдается, заметил Безпалько. Он назвал ультиматум Трампа просто демонстративным заявлением, которое рассчитано на внутреннюю аудиторию США.

Безпалько отметил, что приезд в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа может стать началом переговорного процесса, в рамках которого США и Россия определят дальнейший план действий по урегулированию украинского конфликта. При этом член совета добавил, что предпосылок к ухудшению или введению санкций он не видит.

"Трамп не поддержал каких-то ограничений конкретно против России, а те меры, которыми он пытался воздействовать на торговых партнеров РФ, привели только к обратному результату", – пояснил он.

В качестве примера Безпалько привел Китай, который уже два или три года демонстративно не закупает энергетические продукты у США. Также Индия заявляла о том, что, несмотря на требования Трампа, не отдавала распоряжений на прекращение закупок нефти у России. В связи с этим, уверен эксперт, глава Белого дома попытается сохранить отношения с Россией и Китаем, так как в противном случае последствия могут оказаться плачевными для США.

Ранее сообщалось, что Уиткофф может посетить Россию 6 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что наша страна делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами. В связи с этим Кремль не исключает встречи спецпосланника с Владимиром Путиным.