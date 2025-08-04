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04 августа, 14:02

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ТАСС: Уиткофф может посетить Россию 6 августа

Уиткофф может посетить Россию 6 августа – СМИ

Фото: legion-media.com/ALEXANDER DRAGO

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может посетить Россию 6 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, в том числе с американской стороны.

"Ориентируемся на среду", – сказал один из собеседников агентства.

Вместе с тем угрозы американского лидера Дональда Трампа ввести жесткие пошлины против России вряд ли побудят Владимира Путина пойти на уступки. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на Tageszeitung.

Как подчеркивает немецкое издание, в отношениях Москвы и Вашингтона усиливается напряженность.

Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что Уиткофф прилетит в Россию 6 или 7 августа. При этом изначально планировалось, что спецпосланник прибудет в Москву 2 августа.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не исключают возможности встречи Путина и Уиткоффа на текущей неделе.

При этом постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер выразил надежду, что спецпосланнику удастся добиться результатов в процессе урегулирования кризиса на Украине. Поездка Уиткоффа, отметил он, сможет принести "некоторые плоды".

Новости мира: Трамп объявил о прилете Уиткоффа в Россию к концу недели

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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