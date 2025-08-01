Спецпосланник Трампа Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Россию с рабочим визитом в ближайшие дни. Об этом заявил глава Белого дома во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

Уточняется, что сначала Уиткофф прилетит в Израиль 1 августа. После проведения всех необходимых переговоров дипломат направится в Москву.

29 июля Трамп объявил о начале 10-дневного отсчета срока для урегулирования украинского конфликта. После истечения данного срока администрация Вашингтона начнет вводить импортные пошлины и другие меры против РФ.

В Белом доме подчеркнули, что Трамп намерен урегулировать украинский конфликт к 8 августа. При этом Штаты готовы к новым дополнительным мерам для обеспечения мира.