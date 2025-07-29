Трамп объявил о 10-дневном сроке для достижения перемирия на Украине

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Американский лидер Дональд Трамп объявил о начале 10-дневного отсчета срока для урегулирования украинского конфликта. Заявление президент США сделал в ходе беседы с журналистами на борту своего самолета, следующего из Абердина в Вашингтон.

"10 дней начиная с сегодняшнего дня (29 июля. – Прим. ред.)", – передает РИА Новости слова Трампа.

После истечения данного срока администрация Вашингтона начнет вводить импортные пошлины и другие меры, уточнил президент Штатов, при этом выразив сомнения касательно влияния этих действий на Россию.

По мнению главы Белого дома, российская сторона, вероятно, хочет продолжать конфликт. Однако он с сожалением отметил, что не получил реакции от Москвы на свое предложение о прекращении огня на Украине.

"Никакого ответа. И это прискорбно", – подчеркнул он.

Отвечая на встречный вопрос о возможных последствиях пошлин против партнеров РФ для мирового энергетического сектора, Трамп заявил, что его это не тревожит. По его утверждению, США обладают достаточным объемом нефти и при необходимости смогут увеличить добычу углеводородов.

О намерении сократить сроки по урегулированию украинского конфликта до 10–12 дней глава Белого дома объявил 28 июля. Соответствующее решение он принял по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которых отметил, что проявил щедрость, дав России 50 дней.

При этом в рамках прошлого заявления Трамп обещал ввести импортные пошлины в 100% против России и ее торговых партнеров.

Комментируя данные заявления, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал президента Штатов не забывать, что любой ультиматум может привести к войне, имея в виду возможный конфликт против США.