29 июля, 12:49Политика
Кремль принял к сведению заявление Трампа о "сокращении сроков" по Украине
Фото: depositphotos/swisshippo
В Кремле приняли к сведению заявление президента США Дональда Трампа о сокращении сроков урегулирования на Украине и незаинтересованности в контактах на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Как подчеркнул представитель Кремля, Россия продолжает защищать свои интересы в формате спецоперации на Украине, однако хотела бы добиваться результата мирным способом.
"Мы по-прежнему также сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечению наших интересов в ходе этого урегулирования", – сказал Песков.
При этом, отметил он, нормализация отношений Москвы и Вашингтона сейчас замедлилась. Процесс идет "ни шатко ни валко".
О намерении сократить сроки по урегулированию украинского конфликта до 10–12 дней глава Белого дома объявил 28 июля. Соответствующее решение он принял по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которых отметил, что проявил щедрость, дав России 50 дней.
При этом в рамках прошлого заявления Трамп обещал ввести импортные пошлины в 100% против России и ее торговых партнеров.
Кроме того, американский лидер заявлял, что уже не слишком заинтересован в дальнейших переговорах с Владимиром Путиным.
В Кремле прокомментировали заявление Дональда Трампа по украинскому конфликту