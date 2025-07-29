Медведев: Грэм и Трамп не решают, когда садиться за стол переговоров

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Сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов в России) и президент США Дональд Трамп не решают, когда "садиться за стол переговоров", заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в Х.

"Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули!" – написал Медведев.

В середине июля Трамп пригрозил России и ее торговым партнерам введением 100% пошлин, если Москва и Вашингтон не достигнут сделки относительно украинского конфликта в течение 50 дней.

Спустя две недели американский лидер объявил, что намерен сократить данный срок до 10–12 дней. После переговоров с премьером Великобритании Киром Стармером Трамп решил, что проявил щедрость к России, дав ей 50 дней.

В ответ Медведев посоветовал главе Белого дома не забывать, что "Россия не Израиль и даже не Иран", а также отметил, что каждый новый ультиматум – угроза и шаг к войне.

