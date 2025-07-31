Independent: телевизор и первая леди повлияли на изменение позиции Трампа по России

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Телевизор и первая леди США Мелания Трамп повлияли на изменение позиции американского президента Дональда Трампа относительно России, передает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на издание The Independent.

По информации газеты, глава Белого дома принимает решения, основываясь на том, что, по его мнению, является самой достоверной информацией, которая ему доступна в данный момент. Как отметил источник журналистов в администрации американского президента, сюжеты, показанные по телевидению, демонстрируют его заботу о защите детей.

Вместе с тем близкие к Трампу инсайдеры призвали не недооценивать влияние первой леди на американского лидера. Глава Белого дома сам признавал, что его супруга повлияла на решения по украинскому и палестино-израильскому конфликтам.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп стал угрожать России из-за своей жены Мелании. По словам члена палаты представителей Дона Бэкона, американский лидер сменил позицию в отношении сторон украинского конфликта из-за антироссийских взглядов супруги.

Кроме того, по мнению журналистов, на Трампа мог повлиять и госсекретарь США Марко Рубио. Отмечалось, что глава Госдепартамента занимает более жесткую позицию по отношению к России, Ирану, Китаю и Венесуэле.