В США заявили, что Трамп намерен урегулировать украинский конфликт к 8 августа

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Президент США Дональд Трамп намерен урегулировать украинский конфликт к 8 августа. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Штатов при ООН Джон Келли.

"И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и прочном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа", – передает Reuters слова американского политика.

Келли добавил, что Штаты готовы к новым дополнительным мерам для обеспечения мира.

На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп объявил, что США введут импортные пошлины в размере около 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки по украинскому конфликту.

Тогда журналисты связали "новые параметры" политики Трампа по Украине со стандартной политикой затягивания и заявили, что от такого ультиматума Москва получает стратегическое преимущество в виде укрепления на поле боя.

Позже американский лидер заявил, что сокращает срок для урегулирования конфликта на Украине до 10 дней. Если соглашение не будет достигнуто, то Вашингтон начнет вводить импортные пошлины и другие меры.

