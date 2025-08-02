Спецпосланник Трампа Уиткофф будет находиться в Москве в эти выходные

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф будет находиться в Москве в эти выходные, 2 и 3 августа, заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер в разговоре с NBC.

Он выразил надежду, что спецпосланнику удастся добиться результатов в процессе урегулирования кризиса на Украине. Поездка Уиткоффа, отметил Уитэкер, сможет принести "некоторые плоды".

Также постпред Соединенных Штатов подчеркнул, что государство хотело бы получить "согласие на сделку от обеих сторон" конфликта.

Ранее визит Уиткоффа в Россию в ближайшие дни подтвердил президент Штатов Дональд Трамп. Планировалось, что он направится в Москву после поездки в Израиль.

Между тем Владимир Путин выступил за долгосрочный мир на Украине без каких-либо временных ограничений. Вместе с тем президент России подчеркнул важность решения гуманитарных вопросов, связанных со статусом русского языка, а также независимости и достойных условий развития Православной церкви на Украине.