Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин выступил за долгосрочный мир на Украине без каких-либо временных ограничений.

Глава государства подчеркнул важность решения гуманитарных вопросов, связанных со статусом русского языка, а также независимости и достойных условий развития Православной церкви на Украине.

"Все это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного, длительного, вообще без всяких временных ограничений мира", – отметил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия готова подождать, если украинская сторона считает, что сейчас не время для переговоров. Так глава государства прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в настоящее время нет смысла вести диалог, так как нужно дождаться, когда в РФ сменится режим.

При этом российский лидер отметил, что переговорный процесс всегда востребован и важен, в том числе когда данный диалог направлен на достижение мира.

