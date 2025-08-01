Путин заявил, что Россия готова подождать, пока Украина захочет переговоров

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Россия готова подождать, если украинская сторона считает, что сейчас не время для переговоров. Такое заявление сделал Владимир Путин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в настоящее время нет смысла вести диалог, так как нужно дождаться, когда в РФ сменится режим.

При этом глава государства также прокомментировал прошедшие в Стамбуле переговоры между делегациями России и Украины. По его словам, переговорный процесс всегда востребован и важен, в том числе если данный диалог направлен на достижение мира.

В целом российский лидер положительно оценил результаты переговоров между Россией и Украиной.

"Как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на родину? Это положительно", – напомнил Путин.

Президент указал, что Москва из гуманитарных соображений направила Киеву тысячи тел погибших украинских солдат. В ответ, как сообщил глава государства, вернулись "несколько десятков наших парней, которые сложили голову за родину".

Кроме того, российский лидер обратил внимание на то, что власть в России основана на конституции и сформирована в соответствии с основным законом страны. Однако на Украине все устроено по-другому, уточнил Путин.

"Сейчас не хочу вдаваться в эти детали, но сегодняшняя власть, она не основана на украинской конституции, конституция явно нарушена", – заключил глава государства.

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в закрытом формате во дворце Чираган в Стамбуле 23 июля. Встреча длилась около 40 минут.

Россию на переговорах представляли помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

По результатам встречи делегации договорились о новом обмене. Сторонам предстоит предоставить друг другу примерно 1,2 тысячи военнопленных. Также Россия предложила направить Украине еще 3 тысячи тел военнослужащих.

