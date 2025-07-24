Глава МИД Турции назвал третий раунд переговоров России и Украины конструктивным

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Третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле отразил конструктивный и нацеленный на результат подход. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, его слова приводит РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Анкара намерена продолжать активную поддержку всех усилий, направленных на обеспечение устойчивого мира между двумя сторонами. При этом он добавил, что процесс переговоров "требует терпения".

"Каждое новое достижение приближает стороны к миру. Достигнутый сегодня прогресс является еще одним шагом к консолидации общего желания достичь разрешения конфликта", – заявил Фидан.

Третий раунд переговоров России и Украины прошел в закрытом режиме во дворце Чираган в Стамбуле 23 июля и продлились около 40 минут. В состав российской делегации вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

По итогам переговоров стороны договорились о новом обмене около 1,2 тысячи военнопленных. Также Россия предложила Украине передать еще 3 тысяч тел украинских военнослужащих.