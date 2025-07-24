Мединский сообщил о невыполненном Украиной пункте договоренности

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Украина до сих пор не вернула в Россию около 30 жителей Курской области, которых с территории региона вывезли военнослужащие ВСУ. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, его слова приводит РБК.

Мединский сообщил, что договоренность о возращении домой жителей Курской области с Украины была достигнута на прошлых переговорах в Стамбуле. Однако украинская сторона не выполнила это требование до конца. Примерно 30 человек остаются на территории Украины.

Глава российской делегации подчеркнул, что Россия не понимает, почему Киев так и не выполнил этот пункт договоренности.

"Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, так верните их домой. Как вы говорите. А если вы взяли их в заложники, как ХАМАС, давайте называть их заложниками", – заявил Мединский.

Помощник президента отметил, что Россия готова обменять их на военнослужащих или гражданских.

Очередные переговоры России и Украины прошли в закрытом режиме во дворце Чираган в Стамбуле 23 июля. Их продолжительность составила около 40 минут.

В ходе встречи делегации договорились об обмене около 1,2 тысячи военнопленных с обеих сторон. Также Россия предложила Украине передать еще 3 тысяч тел украинских военнослужащих.