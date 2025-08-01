Путин заявил, что ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска ведут наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил Владимир Путин.

"И в приграничной зоне, и в Донецкой Республике, и в Луганской, и в Запорожье, и в Херсоне. Везде, на всех участках – где-то больше, где-то меньше", – сказал глава государства.

Президент также отметил мужество и героизм бойцов СВО, так как они обеспечили продвижение России. Позитивная активность в спецоперации достигается именно благодаря этому, подчеркнул Путин.

"Но мы обязаны этим и тем нашим воинам, которые остались на поле боя и отдали свою жизнь за Родину, потому что это они создали условия для того, чтобы сегодняшние люди, которые сегодня находятся в строю, шли вперед, имели такую возможность. <...> В этом смысле у нас ни одной потери нет напрасной", – добавил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что боевыми действиями на территории ДНР Россия возвращает свое, а не захватывает чужое. Таким образом глава государства прокомментировал ситуацию в Часовом Яре.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что киевские власти не понимают, насколько успешно действуют Вооруженные силы РФ.

Минобороны России 31 июля сообщило о взятии под контроль Часова Яра. Город был освобожден в результате активного наступления подразделений "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении.

При этом российские бойцы в ходе боев в Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку ВСУ за всю историю спецоперации.

Политолог Дмитрий Солонников, в свою очередь, назвал освобождение Часова Яра "серьезнейшим продвижением и большой победой" России на линии боевого соприкосновения. По его словам, это будет иметь масштабный отклик не только у российских военнослужащих, но и у тех, кто следит за спецоперацией.