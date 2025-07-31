ТАСС: в Часовом Яре уничтожили самую крупную группировку ВСУ за всю историю СВО

Фото: ТАСС/Александр Река

Вооруженные силы России в ходе боев в Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожили крупнейшую группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) за всю историю спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

"Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника", – говорится в сообщении.

В свою очередь, политолог Дмитрий Солонников назвал освобождение Часова Яра "серьезнейшим продвижением и большой победой" России на линии боевого соприкосновения, сообщает газета "Известия".

"Это весомый вклад, весомый аргумент в пользу России, большая гирька на тех весах, которые с нашей стороны, <...> это и дипломатический ход, который Россия дальше будет использовать", – добавил эксперт.

Солонников напомнил, что название населенного пункта широко известно за пределами СВО. По его словам, взятие под контроль Часова Яра будет иметь масштабный отклик не только у российских военнослужащих, но и у тех, кто следит за спецоперацией.

Политолог также подчеркнул важность боев на курганском и краматорском направлениях. Он отметил, что многие сейчас переживают за боевые группы, находящиеся на передовой линии фронта.

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что взятие Часова Яра позволит российской армии наступать в любом направлении, сообщает News.ru. Парламентарий также напомнил, что населенный пункт был стратегически важным, он постоянно упоминался в сводках.

"Взятие этого города говорит о том, что наступление России усиливается с каждым днем, начали брать серьезные укрепрайоны. Это откроет оперативный простор в любом направлении, там одни поля, армия России сможет работать практически в любом направлении. <...> Это несомненный успех. Поздравляю наших бойцов", – заявил Колесник.

При этом депутат отметил, что солдаты ВСУ все еще имеют возможность оказывать сопротивление.

"Но мы ломаем им хребет, включая 50 стран, желающих поражения России", – заключил Колесник.

В четверг, 31 июля, Минобороны России сообщило о взятии под контроль Часова Яра. Город был освобожден в результате активного наступления подразделений "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении.

