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22 июля, 12:42

Политика

ВС РФ освободили Новоторецкое в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские бойцы освободили село Новоторецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

Населенный пункт взят под контроль подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий, уточнили в оборонном ведомстве.

В течение прошлой недели ВС РФ освободили 10 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. В частности, группировка войск "Север" заняла село Дегтярное в Харьковской области, подразделения "Юга" взяли под контроль Петровку в ДНР, а военнослужащие "Центра" закрепились в Николаевке, Маяке и Попов Яре.

Вместе с тем группировка "Восток" освободила села Карла Маркса, Воскресенку и Новохатское в ДНР, а также Малиновку в Запорожской области. Подразделения "Днепра" заняли Каменское Запорожской области.

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