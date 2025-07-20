Войска РФ продвигаются в глубину обороны ВСУ в Запорожской области

Фото: министерство обороны РФ

Российские бойцы продвигаются в глубину обороны противника в Запорожской области, число освобожденных от ВСУ населенных пунктов постоянно растет. Об этом со ссылкой на губернатора региона Евгения Балицкого сообщает РИА Новости.

К примеру, после зачистки от противника села Малиновка подразделения ВС РФ сразу начали продвигаться в направлении города Гуляйполе, который представляется важным узлом обороны и логистики ВСУ на данном участке фронта. При этом освобождение идет не только в Запорожье, но и по всем фронтам, подчеркнул Балицкий.

О том, что российские военные освободили Малиновку в Запорожской области, стало известно 14 июля. Село взяли под контроль подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий.

В целом, за прошедшую неделю бойцы РФ освободили 10 населенных пунктов в зоне проведения СВО. В частности, группировка "Север" взяла под контроль село Дегтярное в Харьковской области. Подразделения "Юга" закрепились в Петровке в ДНР, а группировка "Центр" освободила Николаевку, Маяк и Попов Яр.