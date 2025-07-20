Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:35

Политика

Войска РФ продвигаются в глубину обороны ВСУ в Запорожской области

Фото: министерство обороны РФ

Российские бойцы продвигаются в глубину обороны противника в Запорожской области, число освобожденных от ВСУ населенных пунктов постоянно растет. Об этом со ссылкой на губернатора региона Евгения Балицкого сообщает РИА Новости.

К примеру, после зачистки от противника села Малиновка подразделения ВС РФ сразу начали продвигаться в направлении города Гуляйполе, который представляется важным узлом обороны и логистики ВСУ на данном участке фронта. При этом освобождение идет не только в Запорожье, но и по всем фронтам, подчеркнул Балицкий.

О том, что российские военные освободили Малиновку в Запорожской области, стало известно 14 июля. Село взяли под контроль подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий.

В целом, за прошедшую неделю бойцы РФ освободили 10 населенных пунктов в зоне проведения СВО. В частности, группировка "Север" взяла под контроль село Дегтярное в Харьковской области. Подразделения "Юга" закрепились в Петровке в ДНР, а группировка "Центр" освободила Николаевку, Маяк и Попов Яр.

ВС РФ освободили Каменское в Запорожской области

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика