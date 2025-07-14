ВС РФ освободили Малиновку в Запорожской области и Маяк в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные освободили населенные пункты Малиновка в Запорожской области и Маяк в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, Малиновку взяли под контроль подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий. Поселок Маяк от украинских формирований освободили подразделения группировки "Центр".

Ранее российские военнослужащие ударили оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по пункту временной дисклокации 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), который располагался в районе села Баратовка в Николаевской области.

На видеозаписи, опубликованной МО РФ, показан момент, когда после атаки по объекту происходит взрыв. В результате все цели были уничтожены.