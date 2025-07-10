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10 июля, 14:19

Политика

ВС РФ ударили "Искандером" по пункту дислокации морпехов ВСУ под Николаевом

Видео: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия атаковала с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" пункт временной дислокации 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находился в районе села Баратовка в Николаевской области. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.

На видео продемонстрирован момент, когда удар наносится по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а после происходит взрыв. В результате, как уточнили в ведомстве, все цели были уничтожены.

Ранее российские военнослужащие поразили территориальные центры комплектования украинской армии. По данным Минобороны РФ, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, артиллерией группировок войск, ударными БПЛА, ракетными войсками.

Им удалось также поразить предприятие сборки и места, где хранились беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), склады боеприпасов и горючего, а также пункты временного расположения украинских военных и иностранных наемников в 138 районах.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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