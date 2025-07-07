ВС России нанесли удары по территориальным центрам комплектования ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие нанесли поражение территориальным центрам комплектования украинской армии, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как уточнило оборонное ведомство, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, артиллерией группировок войск, ударными БПЛА, ракетными войсками.

Им удалось также поразить предприятие сборки и места, где хранились беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), склады боеприпасов и горючего, а также пункты временного расположения украинских военных и иностранных наемников в 138 районах.

Также ВС РФ освободили села Бессаловка и Дачное в Сумской и Днепропетровской областях. Первый населенный пункт удалось взять под контроль благодаря работе подразделений группировки войск "Север", бойцы которых продолжили двигаться в глубину обороны украинской армии. Вместе с тем село Дачное было освобождено военнослужащими группировки "Центр".