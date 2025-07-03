ВС России ударили беспилотниками по складу с боеприпасами ВСУ в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ при помощи беспилотников "Герань-2" нанесли удар по складу с боеприпасами украинской армии, который располагался в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Оборонное ведомство опубликовало кадры, на которых видно, как российские войска поражают склад с боеприпасами 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также военнослужащие РФ освободили населенные пункты Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР. Меловое удалось взять под контроль благодаря решительным действиям группировки войск "Север". Тем временем Разино освободило подразделение группировки войск "Центр".

До этого российские войска нанесли удар по предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также по цеху, где осуществлялась сборка ударных беспилотников. Также ВС РФ атаковали места хранения дронов, боеприпасов и склад с военно-техническим имуществом противника.