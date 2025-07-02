ВС РФ поразили предприятие ВПК и цеха сборки беспилотников ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России за последние сутки нанесли удар по предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также по цеху, где осуществлялась сборка ударных беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Кроме того, были атакованы места, где хранились дроны и боеприпасы, склад с военно-техническим имуществом, а также пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 139 районах. Все объекты были поражены, заявили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

Ранее российская армия поразила нефтеналивной терминал, который снабжал топливом Военно-морские силы (ВМС) Украины.

Вместе с тем были атакованы цеха производства, места сборки и хранения беспилотников, боеприпасов и пункты временного расположения украинской армии и иностранных наемников в 146 районах.

