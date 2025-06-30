ВС РФ поразили нефтеналивной терминал, снабжавший топливом ВМС Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ поразили нефтеналивной терминал, который снабжал топливом Военно-морские силы (ВМС) Украины, сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Поражение терминалу нанесли российские бойцы оперативно-тактической авиации, ракетных войск, ударные беспилотные летательные аппараты и артиллерия группировок войск РФ, уточнило оборонное ведомство.

Вместе с тем были устранены цеха производства, места сборки и хранения беспилотников, боеприпасов и пункты временного расположения украинской армии и иностранных наемников в 146 районах.

Ранее ВС РФ атаковали гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" и БПЛА инфраструктуру военного аэродрома украинских военных. Удар был нанесен в ночь на 27 июня при помощи высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования.