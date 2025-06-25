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25 июня, 12:56

Политика

ВС России ликвидировали нефтебазу, снабжавшую ВСУ горючим в Донбассе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России ликвидировали нефтебазу, с которой подразделения украинской армии получали горючее в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ракетные войска и артиллерия России уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПТ и машину управления противника.

Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились радиолокационной станции обнаружения воздушных целей П-18. ВС России нанесли поражение украинским предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), цехам, где производились беспилотники, и пунктам временного расположения вооруженных формирований украинской армии и иностранных наемников в 137 районах.

Военнослужащим удалось освободить населенный пункт Ялта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Село взяли под контроль благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Восток".

За минувшие сутки ВСУ в зоне ответственности "Востока" лишились 190 военнослужащих, танка, боевой бронемашины, семи автомобилей и трех артиллерийских орудий.

ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Киевской области

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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