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25 июня, 12:36

Политика

ВС РФ освободили населенный пункт Ялта в ДНР

Фото: министерство обороны РФ

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Ялта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Село удалось взять под контроль благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Восток", добавили в оборонном ведомстве. Кроме того, за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне ответственности "Востока" лишились 190 военнослужащих, танка, боевой бронемашины, 7 автомобилей и 3 артиллерийских орудий.

При этом подразделения ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Камышеваха, Воскресенка, Шевченко ДНР, а также Успеновка и Сладкое Запорожской области.

Ранее ВС РФ смогли продвинуться вглубь обороны ВСУ и освободить населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике. Следом российские войска взяли под контроль поселок Перебудова в ДНР и село Петровское в Харьковской области. Позже подразделения "Южной" группировки ВС РФ смогли освободить населенный пункт Дылеевка в ДНР.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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