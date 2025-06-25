Фото: министерство обороны РФ

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Ялта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Село удалось взять под контроль благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Восток", добавили в оборонном ведомстве. Кроме того, за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне ответственности "Востока" лишились 190 военнослужащих, танка, боевой бронемашины, 7 автомобилей и 3 артиллерийских орудий.

При этом подразделения ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Камышеваха, Воскресенка, Шевченко ДНР, а также Успеновка и Сладкое Запорожской области.

Ранее ВС РФ смогли продвинуться вглубь обороны ВСУ и освободить населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике. Следом российские войска взяли под контроль поселок Перебудова в ДНР и село Петровское в Харьковской области. Позже подразделения "Южной" группировки ВС РФ смогли освободить населенный пункт Дылеевка в ДНР.

