Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенный пункт Московка в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

Этого удалось достичь в результате активных действий подразделений группировки войск "Запад", уточнили в ведомстве.

Всего за минувшую неделю ВС РФ освободили пять населенных пунктов, помимо Московки. В течение недели подразделения группировки "Север" продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области.

Подразделения группировки "Центр" взяли под контроль в Донецкой Народной Республике (ДНР) населенные пункты Зеленый Кут, Ульяновка и Новониколаевка. Также в ходе активных действий подразделений группировки войск "Запад" было освобождено село Долгенькое в Харьковской области.

Кроме того, российские военные поразили формирования трех механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой бригад противника, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

Всего украинские формирования потеряли более 1 480 солдат, танк, семь боевых бронированных машин, 58 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 25 складов боеприпасов.

Ранее бойцы ВС РФ нанесли удар по предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Военнослужащие также поразили учебный центр ВСУ, цеха сборки, хранения и пункты управления ударными БПЛА, радиолокационные станции ПВО.

Более того, были атакованы склады боеприпасов, взрывчатых веществ и материальных средств противника, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 156 районах.